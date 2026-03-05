Визначився суперник Хижняка в його дебютному поєдинку на профі-рингу

Визначився суперник олімпійського чемпіона Олександра Хижняка в його дебютному поєдинку в професійному боксі.

Про це повідомляє Usyk 17 Promotions.

Суперником українця стане колумбійський боксер Вільмер Барон (8-13-1, 6 КО).

Нагадаємо, бій відбудеться 21 березня у межах вечора боксу від Usyk-17 Promotions.

Зокрема, свої бої також проведуть члени збірної України Павло Іллюша, Данило Жасан, Айдер Абдураімов, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Микола Лактіонов, Дмитро Ловчинський та перспективна Кира Макогоненко.

Шоу відбудеться в Equides Club (Лісники) під Києвом. Раніше стало відомо, що квитки на захід, які коштували астрономічну суму, повністю були викуплені.