Мегабій у Японії: поєдинок Іноуе та Накатані відбудеться 2 травня
Getty Images
Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) проведе бій проти Дзунто Накатані (32-0, 24 КО).
Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.
Бій відбудеться 2 травня у Токіо на арені "Tokyo Dome". Трансляція буде доступна на DAZN.
На кону стоятимуть титули Наої у другій легшій вазі.
Накатані напередодні відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBC та IBF у найлегшій вазі та дебютував у другій легшій вазі, де перебоксував Себастьяна Реєса.
Іноуе в Ер-Ріяді провів захист титулів проти Давіда Пікассо (32-1-1, 17 КО). Поєдинок тривав повну дистанцію і завершився перемогою японця одноголосним рішенням суддів.