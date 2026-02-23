Українська правда
Мегабій у Японії: поєдинок Іноуе та Накатані відбудеться 2 травня

Олександр Булава — 23 лютого 2026, 23:18
Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) проведе бій проти Дзунто Накатані (32-0, 24 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Бій відбудеться 2 травня у Токіо на арені "Tokyo Dome". Трансляція буде доступна на DAZN.

На кону стоятимуть титули Наої у другій легшій вазі.

Накатані напередодні відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBC та IBF у найлегшій вазі та дебютував у другій легшій вазі, де перебоксував Себастьяна Реєса.

Іноуе в Ер-Ріяді провів захист титулів проти Давіда Пікассо (32-1-1, 17 КО). Поєдинок тривав повну дистанцію і завершився перемогою японця одноголосним рішенням суддів.

