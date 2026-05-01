Іноуе мінімально переважив Накатані перед поєдинком

Олександр Булава — 1 травня 2026, 12:18
Абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі Наоя Іноуе (320, 27 KO) та Дзунто Накатані (320, 24 KO) пройшли офіційну процедуру зважування.

Обоє вклалися у ліміт другої легшої ваги – 55,34 кг. 

  • Наоя Іноуе – 121,9 фунта (55,29 кг)
  • Дзунто Накатані – 121,5 фунта (55,11 кг)

Їх бій відбудеться 2 травня у Токіо на арені "Tokyo Dome". Трансляція буде доступна на DAZN.

Раніше Накатані відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBC та IBF у найлегшій вазі та дебютував у другій легшій вазі, де перебоксував Себастьяна Реєса.

Іноуе в Ер-Ріяді провів захист титулів проти Давіда Пікассо. Поєдинок тривав повну дистанцію і завершився перемогою японця одноголосним рішенням суддів.

