Ексчемпіон світу назвав переможця бою Іноуе – Накатані

Колишній чемпіон світу Ноніто Донейр (43-10, 28 КО) вважає абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі Наоєю Іноуе (32-0, 27 KO) фаворитом у поєдинку проти ексчемпіона в легшій вазі Дзунто Накатані (32-0, 24 KO).

Його слова передає Boxing News 24/7.

"Багато хто буде віддавати перевагу Іноуе, бо він має досвід і вагу. Накатані переходить у вищу вагу, але я мушу віддати йому належне. Він високий шульга і не боїться Іноуе. Той, хто першим нав'яже свій стиль, виграє бій. Я б обрав Іноуе. Я вважаю, що це має бути нокаут, бо обидва будуть іти вперед. Накатані потрібно тиснути в бою, щоб контролювати дистанцію. Є велика різниця у зрості, але Накатані пропускає удари, бо працює на середній дистанції. Ми знаємо, що Іноуе руйнівний, коли виконує свої удари і точно влучає", – сказав Донейр.

Їхній бій відбудеться 2 травня у Токіо на арені "Tokyo Dome". Трансляція буде доступна на DAZN.

Раніше Накатані відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBC та IBF у найлегшій вазі та дебютував у другій легшій вазі, де перебоксував Себастьяна Реєса.

Іноуе в Ер-Ріяді провів захист титулів проти Давіда Пікассо. Поєдинок тривав повну дистанцію і завершився перемогою японця одноголосним рішенням суддів.