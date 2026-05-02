Усі розділи
Чемпіон Бокс

Такума Іноуе захистив титул чемпіона світу в поєдинку проти Іоки

Олександр Булава — 2 травня 2026, 14:49
Чемпіон світу WBC у найлегшій вазі японець Такума Іноуе (22-2, 5 KO), який є братом абсолютного чемпіона світу у другій легкій вазі Наоя Іноуе (31−0, 27 КО), переміг земляка Кадзуто Иоку (32-5-1, 17 КО).

Боксери обережно розпочали бій, поступово ініціативу на свою користь перехопив Іноуе. У другому раунді Такумі вдалось відправити суперника в нокдаун, та ще раз у третьому після аперкоту.

Іоко не здався та намагався перевести поєдинок в силове протистояння, заганяючи суперника до канатів. Іноуе вистояв та надалі виглядав сильнішим у всіх компонентах.

За підсумками 12-раундового протистояння Іноуе одержав перемогу одноголосним рішення суддів: 118-108, 119-107 і 120-106.

Свій попередній бій Такума провів у листопаді, коли переміг земляка Тенсіна Насукаву в бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у найлегшій вазі.

Ексчемпіон світу назвав переможця бою Іноуе – Накатані
Іноуе мінімально переважив Накатані перед поєдинком
Сумоїст Аонішікі поділився очікуваннями від бою Іонуе – Накатані
Відомий тренер назвав переможця бою Іноуе – Накатані
Це буде пекельний бій: ексчемпіон світу – про поєдинок Іноуе з Накатані

