Стало відомо, який гонорар отримав суперник Берінчика

29-річний мексиканець Емануель Наваррете (38-2-1, 31 КО) 18 травня в американському Сан-Дієго програв бій за звання чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в легкій вазі (до 61,2 кг) Денису Берінчику роздільним рішенням суддів.

Двоє рефері віддали перевагу українцеві — 115:113 та 116:112, один — Емануелю з рахунком 116:112. Але мексиканець точно не дарма виходив в ринг. За інформацією Чемпіона, за цей бій Наваррете отримав гонорар в розмірі 480 тисяч доларів.

Нагадаємо, справи Емануеля веде провідна американська компанія Top Rank, яка також промоутує, наприклад, Василя Ломаченка, а свого часу довела до чемпіонського бою ще одного українця Олександра Гвоздика. Також у Top Rank, якою керує 92-річний промоутер Боб Арум, підписаний сопромоутерський контракт із Тайсоном Ф'юрі, який 18 травня в столиці Саудівської Аравії програв Олександру Усику мегафайт за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Після перемоги над Емануелем Наваррете 36-річний Денис Берінчик, який розпочав професійну боксерську кар'єру в серпні 2015 року, продовжує мати бездоганний послужний список — 19 перемог в 19 боях. В 9 з них українець переміг достроково.

Зараз чемпіонами світу з професійного боксу є 4 українця. Олександр Усик володіє відразу 4 чемпіонськими титулами в хевівейті — за версіями WBC, WBA, IBF, WBO. Василь Ломаченко — поясом IBF в легкій вазі, де чемпіонський титул за версію WBO належить Денису Берінчику. Також у першій середній вазі (до 69,9 кг) тимчасовим чемпіоном WBC є Сергій Богачук. Зараз українці володіють 7 чемпіонськими поясами, з яких 4 у власності Олександра Усика.

Максим Розенко, Чемпіон