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Джошуа не зможе вийти на реванш із Дюбуа у лютому

Володимир Клепач — 10 листопада 2024, 13:40
Джошуа не зможе вийти на реванш із Дюбуа у лютому
Ентоні Джошуа
Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) не зможе провести реванш із Деніелом Дюбуа (22-2, 21 KO) у лютому через проблеми зі здоров'ям.

Промоутер Едді Гірн розповів The Stomping Ground, що Ей Джей не зможе відновити форму так швидко. Гірн запевнив, що у Джошуа немає серйозної травми, лише загальне фізичне виснаження після важкого бою:

"Це не травма, яка створює довгострокові проблеми, але для повернення після такої поразки потрібно більше часу для відновлення".

Також Гірн додав, що у свої 35 років Джошуа потребує більше часу для повного відновлення після боїв. Очікується, що британець буде готовий до літа, коли реванш із Дюбуа може відбутися або ж з’явиться можливість довгоочікуваного поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

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