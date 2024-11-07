Гірн назвав терміни повернення Джошуа на ринг

Едді Гірн, промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), заявив, що його клієнт свій наступний бій проведе влітку.

Про це промоутер розповів в Instagram.

"За 18 місяців він провів 5 поєдинків, з Ентоні все буде добре. Він повернеться влітку", – повідомив Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.