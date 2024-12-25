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Визначився потенційний суперник для 46-річного Пак'яо

Руслан Травкін — 25 грудня 2024, 09:50
Визначився потенційний суперник для 46-річного Пак'яо
Getty images

Колишній чемпіон світу в кількох вагових категоріях 46-річний Менні Пак'яо (62-8-2, 39 КО) може провести бій проти чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса (29-2-1, 18 КО).

Про це пише BoxingNews24.

Джерело стверджує, що філіппінець, який не виходив на ринг із серпня 2021 року хоче повернутися до виступів.

29-річний Барріос у листопаді-2024 року провів бій внічию з Абелем Рамосом. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.

Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади. Олімпійський комітет Філіппін подав офіційний запит до Міжнародного олімпійського комітету, одна МОК не допустив іменитого боксера.

Бокс Менні Пак'яо

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