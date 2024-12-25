Визначився потенційний суперник для 46-річного Пак'яо

Колишній чемпіон світу в кількох вагових категоріях 46-річний Менні Пак'яо (62-8-2, 39 КО) може провести бій проти чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса (29-2-1, 18 КО).

Про це пише BoxingNews24.

Джерело стверджує, що філіппінець, який не виходив на ринг із серпня 2021 року хоче повернутися до виступів.

29-річний Барріос у листопаді-2024 року провів бій внічию з Абелем Рамосом. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.

Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади. Олімпійський комітет Філіппін подав офіційний запит до Міжнародного олімпійського комітету, одна МОК не допустив іменитого боксера.