У нашої команди є ціль, – Усик відреагував на ультиматум WBO

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував зобов'язання провести бій проти Джозефа Паркера задля захисту одного зі своїх поясів.

Боксер дав коментар для Al Arabiya English.

" WBO сказала, що я маю захищати її титул. Проте наразі ціллю нашої команди є бій за об'єднання титулів з Даніелем Дюбуа", – розповів Усик.

Нагадаємо, боксерська організація зобов'язала українця провести бій проти Паркера та надала сторонам 30 днів на підписання контракту.

Це стало можливим після того, як новозеландець нокаутував Мартіна Баколе і став обов'язковим претендентом на титул.

Спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Раніне тренер Джозефа висловився про можливий бій свого підопічного з Усиком.