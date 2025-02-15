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Бив більше, але менш точно: відома статистика ударів Берінчика та Девіса

Володимир Максименко — 15 лютого 2025, 09:28
Денис Берінчик - Кейшон Девіс
Денис Берінчик - Кейшон Девіс
Getty images

Український боксер Денис Берінчик програв захист титулу Кейшону Девісу, поступившись американцю поясом WBO в легкій вазі.

Статистичний портал CompuBox опублікував статистику ударів поєдинку Берінчика проти американця.

За неповні чотири раунди протистояння Денис викинув 120 ударів в бік Кейшона, проте лише 14 з них потрапили у ціль.

На рахунку Девіса 105 спроб удару, з яких 20 були влучними. Окрім того, 25-річний спортсмен провів більше вдалих джебів (5 проти 2).

Статистика ударів бою Берінчик – Девіс:

Зазначимо, що найкращі моменти бою доступні на сайті "Чемпіон".

Окрім того, свою перемогу встиг прокоментувати сам Кейшон.

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