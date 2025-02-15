Бив більше, але менш точно: відома статистика ударів Берінчика та Девіса
Денис Берінчик - Кейшон Девіс
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Український боксер Денис Берінчик програв захист титулу Кейшону Девісу, поступившись американцю поясом WBO в легкій вазі.
Статистичний портал CompuBox опублікував статистику ударів поєдинку Берінчика проти американця.
За неповні чотири раунди протистояння Денис викинув 120 ударів в бік Кейшона, проте лише 14 з них потрапили у ціль.
На рахунку Девіса 105 спроб удару, з яких 20 були влучними. Окрім того, 25-річний спортсмен провів більше вдалих джебів (5 проти 2).
Статистика ударів бою Берінчик – Девіс:
Зазначимо, що найкращі моменти бою доступні на сайті "Чемпіон".
Окрім того, свою перемогу встиг прокоментувати сам Кейшон.