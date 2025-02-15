Девіс – після перемоги над Берінчиком: Вірте в Бога, він допоможе
Кейшон Девіс та Денис Берінчик
Top Rank
Новоспечений чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс прокоментував свою перемогу над Денисом Берінчиком.
Спортсмен дав свій коментар на ринзі для Top Rank.
"Я був у психічній лікарні, я мав проблеми. Я був тією дитиною, яка приймає ліки. Меня довелось знову шукати себе.
Просто приймайте це і долайте кожен день. Ніколи від себе не відмовляйтесь, вірте в Бога. Він завжди допомагає", – розповів Девіс.
Зазначимо, що американець брутальним нокаутом переміг Берінчика у четвертому раунді.
Ця поразка стала першою в кар'єрі українського боксера. На сайті "Чемпіон" є відео нокауту Дениса.