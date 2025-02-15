Девіс – після перемоги над Берінчиком: Вірте в Бога, він допоможе

Новоспечений чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс прокоментував свою перемогу над Денисом Берінчиком.

Спортсмен дав свій коментар на ринзі для Top Rank.

"Я був у психічній лікарні, я мав проблеми. Я був тією дитиною, яка приймає ліки. Меня довелось знову шукати себе.

Просто приймайте це і долайте кожен день. Ніколи від себе не відмовляйтесь, вірте в Бога. Він завжди допомагає", – розповів Девіс.