Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Девіс – після перемоги над Берінчиком: Вірте в Бога, він допоможе

Володимир Максименко — 15 лютого 2025, 07:07
Кейшон Девіс та Денис Берінчик
Кейшон Девіс та Денис Берінчик
Top Rank

Новоспечений чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс прокоментував свою перемогу над Денисом Берінчиком.

Спортсмен дав свій коментар на ринзі для Top Rank.

"Я був у психічній лікарні, я мав проблеми. Я був тією дитиною, яка приймає ліки. Меня довелось знову шукати себе.

Просто приймайте це і долайте кожен день. Ніколи від себе не відмовляйтесь, вірте в Бога. Він завжди допомагає", – розповів Девіс.

Зазначимо, що американець брутальним нокаутом переміг Берінчика у четвертому раунді.

Ця поразка стала першою в кар'єрі українського боксера. На сайті "Чемпіон" є відео нокауту Дениса.

Бокс Кейшон Девіс Денис Берінчик - Кейшон Девіс

Денис Берінчик - Кейшон Девіс

Оплески і посмішка: Кроуфорд не стримував емоцій від нокауту Берінчика
Відео бою Денис Берінчик – Кейшон Девіс
Кінець чемпіонського шляху: відео нокауту Берінчика
Девіс брутальним нокаутом переміг Берінчика та відібрав титул чемпіона світу
Джентльменський вихід: Берінчик вийшов на ринг у бою проти Девіса в образі з фільму Гая Річі

Останні новини