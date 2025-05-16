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Стала відома дата реваншу Бенна та Юбенка-молодшого

Володимир Максименко — 16 травня 2025, 12:34
Стала відома дата реваншу Бенна та Юбенка-молодшого
Кріс Юбенк-молодший – Конор Бенн
Getty images

Британські боксери Конор Бенн та Кріс Юбенк домовили про конкретну дату проведення реваншу.

Про це повідомляє Talksport.

Так, другий поєдинок між принциповими суперниками відбудеться 27 вересня 2025 року на стадіоні Тоттенгема.

"Я знаю, що вони повернуться на цю арену. Це дата, яку запропонував Туркі аль Аш-Шейх", – розповів промоутер Едді Гірн.

Нагадаємо, наприкінці квітня боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів Кріс Юбенк-молодший.

Раніше Конор Бенн кинув виклик Шакуру Стівенсону.

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