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Бенн кинув виклик Шакуру

Олександр Булава — 14 травня 2025, 21:20
Бенн кинув виклик Шакуру
Кріс Юбенк-молодший – Конор Бенн
Getty images

Британець Конор Бенн (23-1, 14 KO) викликав на бій чемпіона WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).

Цитує боксера Ring Magazine

Напередодні американець заявляв, що хотів би побитися з британцем у першій середній вазі.

"Ти хочеш провести цей бій наступним, Шакуре Стівенсон? Давай зробимо це. Без порожніх розмов", – заявив Бенн.

Нагадаємо, напередодні британець за підсумками 12 раундів поступився земляку Крісу Юбенку. Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.

Шакур Стівенсон Конор Бенн

Конор Бенн

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