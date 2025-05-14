Бенн кинув виклик Шакуру

Британець Конор Бенн (23-1, 14 KO) викликав на бій чемпіона WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).

Цитує боксера Ring Magazine

Напередодні американець заявляв, що хотів би побитися з британцем у першій середній вазі.

"Ти хочеш провести цей бій наступним, Шакуре Стівенсон? Давай зробимо це. Без порожніх розмов", – заявив Бенн.

Conor Benn has welcomed a potential fight with Shakur Stevenson after Shakur said he would be willing to meet him at 154lbs one day. pic.twitter.com/Ww8VzTbt4W — Ring Magazine (@ringmagazine) May 14, 2025

Нагадаємо, напередодні британець за підсумками 12 раундів поступився земляку Крісу Юбенку. Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.