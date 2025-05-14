Бенн кинув виклик Шакуру
Кріс Юбенк-молодший – Конор Бенн
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Британець Конор Бенн (23-1, 14 KO) викликав на бій чемпіона WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).
Цитує боксера Ring Magazine
Напередодні американець заявляв, що хотів би побитися з британцем у першій середній вазі.
"Ти хочеш провести цей бій наступним, Шакуре Стівенсон? Давай зробимо це. Без порожніх розмов", – заявив Бенн.
Нагадаємо, напередодні британець за підсумками 12 раундів поступився земляку Крісу Юбенку. Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.