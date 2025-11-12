Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Джошуа та Пол близькі до угоди про бій

Олександр Булава — 12 листопада 2025, 21:52
Джошуа та Пол близькі до угоди про бій
Ентоні Джошуа
Getty Images

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та шоумен та боксер Джейк Пол (12-1, 7 KO) перебувають на фінальному етапі щодо укладання угоди про бій.

Про це повідомляє The Ring.

Поєдинок має відбутися у грудні в Маямі, США. Трансляція буде доступна на Netflix.

14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Раніше легендарний Майк Тайсон висловив бажання провести реванш з Полом.

Ентоні Джошуа Джейк Пол

Джейк Пол

Джейк Пол заявив про можливість бою з чемпіоном UFC
Джейк Пол заявив про готовність Канело провести поєдинок
Тайсон заявив про бажання провести реванш із Полом
Пол планує бій за титул у крузервейті
Гірн оцінив можливість проведення поєдинку Джошуа проти Пола

Останні новини