Срібний призер Олімпіади-2020 викликав на бій Ітауму

Срібний призер Олімпійських ігор у Токіо Річард Торрез закликав Мозеса Ітауму провести поєдинок перед тим, як претендувати на зустріч з Олександром Усиком.

Заяву американця наводить Шон Зіттлер.

"Я хочу цей бій, хочу боксувати з Ітаумою. Це був би чудовий поєдинок. Якщо хтось хоче перевірити свою готовність до Усика – приходьте до мене.

Я розумію, що Ітаума хоче пояси, але ми обидва молоді та перспективні – обидва щось вміємо та щось хочемо. Не думаю, що Мозес уникатиме цього поєдинку. Влаштуймо трохи дійства", – заявив Торрез.

“I want that Itauma fight. Everyone wants to know if he’s ready for Usyk or not. I’m a lefty. We’re both young heavyweights…willing and able.



We’re about that life. You put a baby in there, I’m gonna punch that baby.”



Richard Torrez issues a challenge to Moses Itauma. pic.twitter.com/5X4RHv0fo3 — Sean Zittel (@Sean_Zittel) October 28, 2025

Нагадаємо, Ітаума за дві хвилини нокаутував Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).

Річард Торрез у своєму останньому поєдинку переміг Гвідо Віанелло одноголосним рішенням суддів та отримав пояс IBF North American.

Очікується, що наступним суперником Олександра Усика стане Фабіо Вордлі, який раніше нокаутував Джозефа Паркера.