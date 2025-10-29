Срібний призер Олімпіади-2020 викликав на бій Ітауму
Мозес Ітаума
Getty images
Срібний призер Олімпійських ігор у Токіо Річард Торрез закликав Мозеса Ітауму провести поєдинок перед тим, як претендувати на зустріч з Олександром Усиком.
Заяву американця наводить Шон Зіттлер.
"Я хочу цей бій, хочу боксувати з Ітаумою. Це був би чудовий поєдинок. Якщо хтось хоче перевірити свою готовність до Усика – приходьте до мене.
Я розумію, що Ітаума хоче пояси, але ми обидва молоді та перспективні – обидва щось вміємо та щось хочемо. Не думаю, що Мозес уникатиме цього поєдинку. Влаштуймо трохи дійства", – заявив Торрез.
Нагадаємо, Ітаума за дві хвилини нокаутував Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).
Річард Торрез у своєму останньому поєдинку переміг Гвідо Віанелло одноголосним рішенням суддів та отримав пояс IBF North American.
Очікується, що наступним суперником Олександра Усика стане Фабіо Вордлі, який раніше нокаутував Джозефа Паркера.