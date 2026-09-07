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Олівер назвав головну перевагу Гарсії у майбутньому поєдинку з Бенном

Олександр Булава — 7 вересня 2026, 22:10
Олівер назвав головну перевагу Гарсії у майбутньому поєдинку з Бенном
Раян Гарсія та Конор Бенн
Boxing News 24/7

Колишній британський боксер Спенсер Олівер вважає, що потужний лівий хук Раяна Гарсії створить серйозні проблеми виснаженому Конору Бенну.

Його слова передає talkSPORT.

"У Конора Бенна є проблема, він поводиться сиро та стрибає на удари.

Раян Гарсія має найшвидший лівий хук, який ви коли-небудь побачите, і це може зіграти вирішальну роль.. Він, безумовно, також може бити, він має справжню силу.

Він також дуже сильно б'є, у нього справді потужний удар. І якщо Бенн кидається назустріч цим ударам, це створюватиме подвійну силу. Для нього це може стати великою проблемою", – заявив Олівер.

Окремо Олівер звернув увагу на вагу Бенна, який неодноразово заявляв про зміну дивізіону.

"Під час промокампанії Конор говорив, що більше не планує виступати у напівсередній вазі. Він навіть заявляв, що наступним може піднятися аж до середнього або другого середнього дивізіону.

Гадаю, зараз стає очевидним: він уже готує ці виправдання на випадок, якщо в 147 фунтах усе піде не за планом.

Але я сам проходив крізь згонку ваги, це складний період, тому я розумію, чому ми бачимо від нього таку поведінку", – сказав Олівер.

Напередодні боксери провели першу битву поглядів. Їх бій відбудеться 12 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже бій у Великій Британії та Ірландії.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.

Раян Гарсія Конор Бенн

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