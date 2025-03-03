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Ітаума – про похвалу від Усика: Він вміє розгледіти талант

Володимир Максименко — 3 березня 2025, 14:08
Ітаума – про похвалу від Усика: Він вміє розгледіти талант
x.com/Queensberry

Британський боксер Мойзес Ітаума прокоментував слова Усика про те, що він – майбутній спадкоємець українця.

Спортсмен поспілкувався зі Sky Sports.

"Я намагаюсь не слухати подібні речі, адже це мене відволікає. Але коли таке каже Усик – це приємно, адже він досяг усього, чого можна в спорті.

Він знає талант, він уміє його розгледіти. Проте все, що я роблю, це не для похвали, а заради сім'ї та заради себе.

Звісно, я хотів би битись із чемпіонами. Нехай Усик боксує проти Дюбуа, але потім я хотів би отримати свій шанс", – розповів Ітаума.

В останнє 20-річний спортсмен виходив в ринг 21 грудня 2024 року в андекарді поєдинку Усика та Ф'юрі. Тоді Ітаума нокаутував Демсі Маккіна у першому раунді.

Раніше повідомлялось, що ексчемпіон світу з боксу завершив кар'єру.

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