Ітаума – про похвалу від Усика: Він вміє розгледіти талант

Британський боксер Мойзес Ітаума прокоментував слова Усика про те, що він – майбутній спадкоємець українця.

Спортсмен поспілкувався зі Sky Sports.

"Я намагаюсь не слухати подібні речі, адже це мене відволікає. Але коли таке каже Усик – це приємно, адже він досяг усього, чого можна в спорті.



Він знає талант, він уміє його розгледіти. Проте все, що я роблю, це не для похвали, а заради сім'ї та заради себе.



Звісно, я хотів би битись із чемпіонами. Нехай Усик боксує проти Дюбуа, але потім я хотів би отримати свій шанс", – розповів Ітаума.