Ітаума – про похвалу від Усика: Він вміє розгледіти талант
Британський боксер Мойзес Ітаума прокоментував слова Усика про те, що він – майбутній спадкоємець українця.
Спортсмен поспілкувався зі Sky Sports.
"Я намагаюсь не слухати подібні речі, адже це мене відволікає. Але коли таке каже Усик – це приємно, адже він досяг усього, чого можна в спорті.
Він знає талант, він уміє його розгледіти. Проте все, що я роблю, це не для похвали, а заради сім'ї та заради себе.
Звісно, я хотів би битись із чемпіонами. Нехай Усик боксує проти Дюбуа, але потім я хотів би отримати свій шанс", – розповів Ітаума.
В останнє 20-річний спортсмен виходив в ринг 21 грудня 2024 року в андекарді поєдинку Усика та Ф'юрі. Тоді Ітаума нокаутував Демсі Маккіна у першому раунді.
Раніше повідомлялось, що ексчемпіон світу з боксу завершив кар'єру.