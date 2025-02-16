Майбутній абсолютний чемпіон: Усик назвав прізвище свого спадкоємця

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) назвав Мозеса Ітауму своїм спадкоємцем у званні абсолютного чемпіона світу.

Про це український боксер заявив в інтерв'ю Talksport.

За словами Олександра, англієць має велике майбутнє. Окрім того, спортсмен назвав Мозеса "великим бійцем".

Цікаво, що такої самої думки дійшов й Тайсон Ф'юрі, який вважає Ітауму "майбутнім" важкого дивізіону.

В останнє 20-річний спортсмен виходив в ринг 21 грудня 2024 року в андекарді поєдинку Усика та Ф'юрі. Тоді Ітаума нокаутував Демсі Маккіна у першому раунді.

Раніше український чемпіон назвав найважчого суперника у своїй кар'єрі.