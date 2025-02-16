Майбутній абсолютний чемпіон: Усик назвав прізвище свого спадкоємця
Олександр Усик
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Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) назвав Мозеса Ітауму своїм спадкоємцем у званні абсолютного чемпіона світу.
Про це український боксер заявив в інтерв'ю Talksport.
За словами Олександра, англієць має велике майбутнє. Окрім того, спортсмен назвав Мозеса "великим бійцем".
Цікаво, що такої самої думки дійшов й Тайсон Ф'юрі, який вважає Ітауму "майбутнім" важкого дивізіону.
В останнє 20-річний спортсмен виходив в ринг 21 грудня 2024 року в андекарді поєдинку Усика та Ф'юрі. Тоді Ітаума нокаутував Демсі Маккіна у першому раунді.
Раніше український чемпіон назвав найважчого суперника у своїй кар'єрі.