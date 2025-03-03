Ексчемпіон світу з боксу оголосив про завершення кар'єри

Колишній чемпіон світу з боксу Джарретт Херд оголосив про завершення кар'єри після програшу Хоану Гонсалесу.

Про своє рішення спортсмен заявив одразу після поєдинку.

"Це останній раз, коли ви мене бачите на ринзі. Дякую усім за підтримку", – сказав Херд.

Зазначимо, що на рахунку боксера 25 перемог (17 КО), чотири поразки та одна нічия.

Джарретт був чемпіоном світу першої вагової категорії за версіями WBA, IBF та IBO. Першої поразки в кар'єрі Херд зазнав у 2019 році, коли програв Джуліану Вільямсу та втратив три свої пояси.

Раніше дворазовий чемпіон світу з регбі завершив кар'єру через серйозну травму шиї.