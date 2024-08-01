Йому важко: Сосновський пояснив поразку Абдураімова на Олімпійських іграх-2024

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський вважає, що нестача часу на підготовку стала однією з причин поразку Абдера Абдураімова на старті Олімпійських ігор-2024.

Про це Сосновський розповів у коментарі "Супільному".

"Йому важко. Напередодні Олімпіади він провів дуже важкий турнір провів у Таїланді і не встиг відновитися — там було по п'ять поєдинків на день. Він ще молодий спортсмен. Досвіду такого немає, як у суперника. Всі про це знають. Як тренер, я вважаю, що коли ми здобуваємо ліцензії, нам потрібно хоча б пів року для виходу на рівень. До цього турніру ми також виводимо спортсменів на пік форми. Айдер провів п'ять поєдинків, переміг важких суперників. Однак ті місяць і два тижні, що залишилися, не допомогли. Ми поверталися додому з Таїланду і починали збір з підготовки до Олімпіади на шостий день. Після місяця в Таїланді. Він навіть не встигав відновлюватися. Навіть не було повноцінного збору в три тижні, бо я їм дав тиждень відпочити — вийшло тільки два тижні. Такі дрібниці не є виправданням, але зрозуміло, що це важливо", — сказав Сосновський.

Нагадаємо, в боксі Україна була представлена трьома спортсменами. Окрім Абдураімова, одразу ж вилетів Дмитро Ловчинський, залишився лише Олександр Хижняк, який у чвертьфіналі зустрінеться з бразильцем Вандерлі Перейрою. Наступний поєдинок "Полтавського танка" відбудеться завтра, 2 серпня.