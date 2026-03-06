Все може змінити один удар: Сосновський – про бій Усика з Верховеном

Український тренер з боксу Дмитро Сосновський оцінив протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Його слова передає NV.ua.

"Я думаю, що Верховне може створити йому конкуренцію. Я завжди кажу, що все дається в комплексі. Час іде: минає пів року, вісім місяців, рік. Олександр також додає у віці, він уже віковий спортсмен. Він відрізняється від себе у попередніх поєдинках. Тоді він був у хорошій формі, у хорошій кондиції, мав хорошу швидкість, був добре підготовлений функціонально, добре дихав. Якщо він буде у такій самій формі, то, думаю, повинен впоратися", – сказав він.

Тренер зазначив, що у боксі все може змінитися за секунду. Тому українському боксеру потрібно бути добре підготовленим до поєдинку.

"Тим більше це такий спорт, де все може змінитися за секунду — через одну помилку, через один пропущений удар або невчасний захист. Тобто поєдинок може перевернутися з ніг на голову. Але, на мою думку, команда все аналізує, і він повинен бути добре підготовлений, щоб нічого не сталося. Тоді він вийде на поєдинок і зробить свою справу", – сказав Сосновський.

Двобій Усик – Верховен запланований на 23 травня у Гізі (Єгипет). Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Це буде перший поєдинок для непереможеного українця після другої перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа.

Цікаво, що Ал Сієста, співпромоутер регулярного чемпіона WBA у надважкій вазі росіянина Мурата Гассієва, заявив, що Усика потрібно позбавити чемпіонського поясу за версією WBA, який не стоятиме на кону бою проти Верховена.