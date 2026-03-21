Це два різні бокси: Сосновський – про дебют Хижняка у професіоналах

Олександр Булава — 21 березня 2026, 17:25
Заслужений тренер України Дмитро Сосновський оцінив майбутній перехід Олександра Хижняка в професіонали, пояснивши складнощі такого рішення.

"Що таке успішна кар'єра у профі-боксі? Досягнення Усика – це величезний успіх. Чи вдасться Олександру Хижняку вийти на такий рівень? Він реально дуже хороший боксер із чудовими даними. Для мене це справжній талант", – зазначив тренер.

30-річному Хижняку може бути складно адаптуватися до нових умов

"Професійний і аматорський бокс – це два різні види спорту. Боксувати три раунди і боксувати дванадцять – це зовсім інша робота серцево-судинної та м'язової системи.

Уявіть собі, готувати організм на 9 хвилин і готувати організм на 36 хвилин в темпі колосального навантаження. Тому перескакувати з одного виду на другий – для мене це незрозуміло", – розповів Сосновський.

Нагадаємо, що дебютний бій на профі-рингу Хижняк проведе проти колумбійця Вільмера Барона (8-13-1, 6 КО). Поєдинок відбудеться 21 березня на вечорі боксу, організованому промоутерською компанією Олександра Усика.

Раніше ексчемпіон світу Олександр Гвоздик оцінив перспективи Хижняка на професійному рівні.

