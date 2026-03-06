Тренер обрав наступного суперника для Усика

Український тренер з боксу Дмитро Сосновський заявив, що хотів би побачити бій Олександра Усика проти Мозеса Ітауми.

Його слова передає NV.ua.

Тренер вважає, що український надважковаговик переважає таких боксерів, як Деонтей Вайлдер, Агіта Кабаєл, Фабіо Вордлі чи Джозеф Паркер. Йому цікаво було б побачити протистояння Усика з 21-річними Ітаумою.

"Хотів би побачити його бій з Ітаумою. Мені було б цікаво, особисто як тренеру, подивитися на такий поєдинок. Багато говорять про нього, що він молодий і перспективний, але готовий чи не готовий...", – сказав Сосновський.

Наступний бій Усик проведе 23 травня проти Ріко Верховена. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Це буде перший поєдинок для непереможеного українця після другої перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа.

Востаннє Ітаума входив на ринг у середині серпня 2025-го, коли вже у першому раунді нокаутував досвідченого Ділліана Вайта. Мозес оформив вже свою 11-ту дострокову перемогу.