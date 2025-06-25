Не один Ломаченко називає росіян братами, – екстренер збірної з боксу

Ексголовний тренер національної збірної України з боксу Дмитро Сосновський висловив свою думку щодо конфлікту між боксером Василем Ломаченком і волонтерами Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком.

Його слова наводить Blik.

Спочатку тренер заявив, що більш фахово може висловлювати свою позицію щодо Ломаченка в контексті боксу.

"Я можу фахово коментувати дії Васі (Ломаченка, – ред.) виключно ті, котрі пов’язані з боксом. Все, що поза спортом, особливо слова Притули чи Стерненка, коментувати бажання немає. Вони публічні люди, а я – ні. Нині на пенсії і треную маленьких дітей. Займаюсь своєю справою", – заявив Сосновський.

Згодом він все ж озвучив свою думку щодо словесної перепалки Ломаченка, Притули та Стерненка.

"Моя точка зору щодо війни була і є незмінною: москалі – то є негідники! Я хочу, щоб Росію покарали, щоб агресор відповів за кожен свій злочин. А коментувати точку зору інших людей... Зачепились Стерненко, Притула і Ломаченко, то що, ще й Сосновський там має бути? Для чого? Воно мені не потрібно… Кожен має право на свою думку. Нині в нас країна розділилася. Не один Ломаченко називає росіян братами. У нас купа таких є народних депутатів, які говорять про "адін народ". Чи я не правий? От чим займається Бойко? Але ж ми з вами його не можемо з Верховної Ради вигнати…" – заявив Сосновський.

Нещодавно Ломаченко опублікував допис, який був присвячений обстрілу його рідного міста – Білгород-Дністровська. Втім – не вказав того, що це зробила Росія.

На це бурхливо зреагувала громадськість. Зокрема, волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко.