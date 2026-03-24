Відомий тренер назвав боксера, який має найбільше шансів здолати Усика

Малік Скотт поділився думкою щодо чинного короля надважкого дивізіону Олександра Усика (24-0, 15 КО) та назвав найнебезпечнішого для нього суперника.

Його слова передає Action Network.

Колишній тренер Деонтея Вайлдера визнав велич українського боксера. Він розповів, який боєць має найкращі шанси перемогти об'єднаного чемпіона світу.

"Вірю, що Мозес Ітаума володіє всіма якостями, щоб створити проблеми будь-якому боксеру. Я вірю, що саме в нього найкращі шанси перемогти Усика. Вважаю, що Олександр не повинен завершувати кар'єру, не провівши бій із Мозесом. На мою думку, у британця високий IQ і чудовий тренер. Не можу сказати, що в нього міцне підборіддя, тому що ніколи не бачив, як він пропускає удари, долає труднощі тощо, і це не те, що я хотів би побачити", – сказав Скотт.

Зазначимо, що Усик раніше заявляв про небажання битися з Мозесом. Він пояснив своє рішенням тим, що не хоче ламати юного проспекта.

Свій наступний бій Ітаума проведе 28 березня в Манчестері проти Джермейна Франкліна. А українець вийде на ринг 23 травня в Гізі, де протистоятиме легенді кікбоксингу Ріко Верховену.