Ітаума зізнався, чи може відбутись його бій проти Ф'юрі

Британський боксер Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) висловився про можливість проведення поєдинку з колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Його слова цитує GQ Magazine.

21-річний проспект заявив, що іноді спілкується з "Циганським королем". Вони проводили чимало спарингів, проте запевнив, що не ділитиме ринг із Тайсоном у профі-бою.

"Ні, ми не будемо битися. Не думаю, що я хотів би битися з ним. Я спарингував з ним, цього мені достатньо. Я мав честь поговорити з ним під час тренувань. Він дуже цікава людина. Це було великим благословенням розділити з ним ринг. Ще більшим благословенням було запитати його про життя, про релігію, про гроші. Він глибоко мислить про стосунки. Тож це точно було благословенням", – сказав Ітаума.

Зазначимо, що "Новий Майк Тайсон" свій наступний бій проведе 28 березня в Манчестері. Його суперником стане Джермейн Франклін.

Тайсон Ф'юрі ж вийде на ринг 11 квітня й буде битись з Арсланбеком Махмудовим. Напередодні він поділився думками про це протистояння.