Можливо, Гірн зупинить бій: Браун пообіцяла нокаутувати одну з найкрасивіших чемпіонок світу
Американська боксерка Тіара Браун (18-0, 12 КО) заявила, що збирається достроково перемогти австралійку Скай Ніколсон (12-0, 1 КО), яка є чемпіонкою світу за версією WBC у напівлегкій вазі (до 57,2 кг).
Про це вона заявила під час прессконференції. Її слова цитує The Sun.
"Або вона сама попросить про зупинку, або лікар припинить бій, або, можливо, Едді Гірн (промоутер Ніколсон) припинить бій.
Я і команда підготувалися до того, що це буде найважчий бій, але, якщо чесно, я не очікую, що він буде найважчим", – заявила Браун.
Під час стердауну Скай протягнула руку до Тіари для привітання, але та не відповіла згодою.
"Я вважаю, що це досить неповага, що б вона не казала і робила напередодні, це не має значення. Коли пролунає перший дзвінок, це я і вона, розмову закінчено, нехай переможе найкращий боєць", – прокоментувала Ніколсон.
Поєдинок між спортсменка відбудеться завтра, 22 березня, в Сіднеї. Вони будуть битися в карбі бою Джордж Камбосос – Джей Віллі.
29-річна австралійка вважається однією з найкрасивіших боксерок світу.