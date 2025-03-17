Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Баколе – Паркер №2: у Камбососа за тиждень до бою змінився суперник

Руслан Травкін — 17 березня 2025, 16:56
Баколе – Паркер №2: у Камбососа за тиждень до бою змінився суперник
Джордж Камбосос
Instagram

Ексчемпіон світу Джордж Камбосос (21-3, 10 КО) за тиждень до бою отримав нового суперника. Індонезієць Дауда Йордан (43-4, 31 КО) вимушений знятися з поєдинку через проблемі зі здоров'ям. Його замінить австралієць Джейк Віллі (16-1, 15 КО).

Про це повідомила пресслужба Matchroom boxing.

Бій між ними пройде цієї суботи, 22 березня, в Сіднеї. 24-річний Віллі лише один поєдинок із 17 проводив за межами Австралії. 

Нагадаємо, Камбосос свій останній поєдинок провів у травні минулого року проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.

Бокс Джордж Камбосос

Джордж Камбосос

Камбосос назвав переможця потенційного бою Джервонта – Ломаченко
Визначився потенційний суперник Камбососа
Не думаю, що він відновиться: катмен Ломаченка назвав найболючіший бій для українця
Камбосос натякнув, що Ломаченко міг би перемогти Лопеса за 5 раундів
Хейні та Камбосос відмовились від поєдинку з Лопесом

Останні новини