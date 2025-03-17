Баколе – Паркер №2: у Камбососа за тиждень до бою змінився суперник

Ексчемпіон світу Джордж Камбосос (21-3, 10 КО) за тиждень до бою отримав нового суперника. Індонезієць Дауда Йордан (43-4, 31 КО) вимушений знятися з поєдинку через проблемі зі здоров'ям. Його замінить австралієць Джейк Віллі (16-1, 15 КО).

Про це повідомила пресслужба Matchroom boxing.

State of Origin ⚔️



Sydney’s @georgekambosos will now face Queensland’s 16-1 (15 KO’s) Super Lightweight Jake Wyllie in a huge all-Australian showdown at the Qudos Bank Arena this Saturday 🔥



The young KO artist steps up on fight week after Daud Yordan was taken to hospital… pic.twitter.com/mbzGQ8F12m — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 17, 2025

Бій між ними пройде цієї суботи, 22 березня, в Сіднеї. 24-річний Віллі лише один поєдинок із 17 проводив за межами Австралії.

Нагадаємо, Камбосос свій останній поєдинок провів у травні минулого року проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.