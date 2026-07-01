Шакур підписав контракт з Zuffa Boxing – інсайдер

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) підписав контракт з Zuffa Boxing.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Стівенсон став першою зіркою елітного масштабу (P4P) у новому промоушені Дейни Вайта.

Паралельно Zuffa Boxing веде активні переговори з іншою суперзіркою – чемпіоном WBO дивізіоном вище Девіном Хейні (33-0, 15 КО).

Стівенсон і Хейні вже тривалий час намагаються домовитися про очний поєдинок, і підписання в один промоушен може суттєво спростити організацію цього бою.

Zuffa Boxing – це спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Нагадаємо, Шакур востаннє виходив на ринг у лютому. Він здолав Теофімо Лопеса, який після цього вирішив піднятися у вазі.