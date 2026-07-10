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Шакур підписав контракт з Zuffa Boxing

Олександр Булава — 10 липня 2026, 00:53
Шакур підписав контракт з Zuffa Boxing
Шакур Стівенсон
Getty Images

Zuffa Boxing оголосила про підписання контракту з володарем чемпіонського поясу WBO у першій напівсередній вазі Шакуром Стівенсоном (25-0, 11 КО).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"До складу Zuffa Boxing приєднався ще один відомий боксер", – йдеться в повідомленні.

Стівенсон став першою зіркою елітного рівня (P4P), яка приєдналася до нового промоушену Дейни Вайта.

Раніше була інформація, що Zuffa веде переговори з ще одним боксером топ-рівня — чемпіоном WBO у вищій ваговій категорії Девіном Хейні (33-0, 15 КО).

Стівенсон і Хейні вже давно прагнуть організувати очний поєдинок, а виступи під егідою одного промоушену можуть значно полегшити переговори та наблизити проведення цього бою.

Zuffa Boxing – це спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Нагадаємо, Шакур востаннє виходив на ринг у лютому. Він здолав Теофімо Лопеса, який після цього вирішив піднятися у вазі.

Шакур Стівенсон Zuffa Boxing

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