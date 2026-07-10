Шакур підписав контракт з Zuffa Boxing
Zuffa Boxing оголосила про підписання контракту з володарем чемпіонського поясу WBO у першій напівсередній вазі Шакуром Стівенсоном (25-0, 11 КО).
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"До складу Zuffa Boxing приєднався ще один відомий боксер", – йдеться в повідомленні.
Стівенсон став першою зіркою елітного рівня (P4P), яка приєдналася до нового промоушену Дейни Вайта.
Раніше була інформація, що Zuffa веде переговори з ще одним боксером топ-рівня — чемпіоном WBO у вищій ваговій категорії Девіном Хейні (33-0, 15 КО).
Стівенсон і Хейні вже давно прагнуть організувати очний поєдинок, а виступи під егідою одного промоушену можуть значно полегшити переговори та наблизити проведення цього бою.
Zuffa Boxing – це спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.
Нагадаємо, Шакур востаннє виходив на ринг у лютому. Він здолав Теофімо Лопеса, який після цього вирішив піднятися у вазі.