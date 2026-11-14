Сіренко проведе наступний бій проти колишнього чемпіона світу

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) проведе наступний поєдинок проти американця Чарльза Мартіна (30-5-1, 27 КО).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Бій відбудеться у попередньому карді шоу Zuffa Boxing 14, яке заплановане на 4 грудня.

Головною подією вечора стане захист титулу IBF у середній вазі, в якому непереможений Аарон Маккенна (21-0, 10 КО) зустрінеться з Євгенійсом Алексєєвсом (20-0, 10 КО).

У співголовному поєдинку в першій важкій вазі Джек Мессі (23-4, 13 КО) проведе 10-раундовий бій проти Ендрю Табіті (22-2, 18 КО).

Також у програмі вечора заплановані поєдинки: Зак Челлі (17-3-1, 9 КО) – Джессі Гарт (31-4, 25 КО) у напівважкій вазі та Раян Розіцькі (21-2-1, 20 КО) – Гаетан Нтамбве (12-2, 1 КО) у надважкій вазі.

Ще один бій попереднього карду проведуть Джамар Теллі (7-0, 6 КО) та Шериф Муса (4-3-2, 2 КО).

40-річний Чарльз Мартін – колишній чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі. Американець здобув цей титул у січні 2016 року, перемігши українця В'ячеслава Глазкова, який через травму коліна не зміг продовжити бій. Уже у квітні того ж року Мартін втратив пояс, поступившись нокаутом Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у липні Сіренко нокаутував шведа Отто Валліна в десятому раунді. Таким чином 31-річний українець реабілітувався за попередню поразку від британця Соломона Дакреса.