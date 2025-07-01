Сіренко назвав переможця супербою між Канело та Кроуфордом
Український надважковаговик Владислав Сіренко обрав фаворита протистояння між Саулем Канело Альваресом та Теренсом Кроуфордом.
Цитує боксера vRINGe.
Український суперважковаговик вважає, що зустрічаються два найкращих бійця сучасності, проте віддає перевагу Канело.
"Рівень Кроуфорда дуже високий. Тут, можливо, я більше схиляюся на користь Канело, але не виключаю жодного результату в цьому бою. Навіть дострокової перемоги когось із них, зокрема й Кроуфорда. Для мене це дуже цікавий бій.
Це настільки складний бій для мене в принципі, щоб передбачати і якось змальовувати його підсумок. Але ми всі бачили, що Канело теж можуть побити.
Можливо, Канело зможе щось змінити у своїй стратегії, у своїй роботі. Він досить талановитий. Я бачив, як він може працювати і лівою, і правою. Так, він не завдає багато ударів. Але, можливо, завдяки перевазі у вазі він буде набагато швидшим і рухливішим. Можливо, саме за рахунок цього зможе переграти суперника", – розповів Сіренко.
Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.
Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).
Раніше Канело назвав потенційного винуватця його штовханини з Кроуфордом під час першої битви поглядів.