Син Пак'яо дебютує на професійному ринзі після слабкої аматорської кар'єри

Manny Pacquiao Promotions, компанія, що належить чемпіону світу у восьми категоріях Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО), проведе свій перший в історії захід у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє The Ring. Деталі додає badlefthook.com.

Боксерське шоу відбудеться 29 листопада в казино Pechanga Resort у Темекулі, Каліфорнія.

Під час заходу відбудеться професійний дебют 24-річного сина Пак'яо, Еммануеля Пак'яо-молодшого. Ім'я суперника буде названо пізніше.

За інформацією BoxRec, Пак'яо-молоший провів 10 боїв на аматорському рингу – він здобув 6 перемог при 4 поразках.

Emmanuel Pacquiao Jr, son of the legendary Manny Pacquiao, is set to make his professional debut on the first MP Promotions show in the US on November 29th in Temecula, California. pic.twitter.com/UmcoAy3f4j — Ring Magazine (@ringmagazine) October 4, 2025

Головною подією стане двобій між 30-річним венесуельцем Лоренцо Паррою (23-1, 17 КО) та 29-річним місцевим бійцем Елайджею Пірсом (21-2, 17 КО).

Нагадаємо, у липні 46-річний Менні Пак'яо звів унічию бій проти чемпіона WBC Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).