Син Пак'яо дебютує на професійному ринзі після слабкої аматорської кар'єри

Руслан Травкін — 5 жовтня 2025, 03:22
Manny Pacquiao Promotions, компанія, що належить чемпіону світу у восьми категоріях Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО), проведе свій перший в історії захід у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє The Ring. Деталі додає badlefthook.com.

Боксерське шоу відбудеться 29 листопада в казино Pechanga Resort у Темекулі, Каліфорнія.

Під час заходу відбудеться професійний дебют 24-річного сина Пак'яо, Еммануеля Пак'яо-молодшого. Ім'я суперника буде названо пізніше.

За інформацією BoxRec, Пак'яо-молоший провів 10 боїв на аматорському рингу – він здобув 6 перемог при 4 поразках.

Головною подією стане двобій між 30-річним венесуельцем Лоренцо Паррою (23-1, 17 КО) та 29-річним місцевим бійцем Елайджею Пірсом (21-2, 17 КО).

Нагадаємо, у липні 46-річний Менні Пак'яо звів унічию бій проти чемпіона WBC Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).

