Шіраз знявся з бою проти Жанібека та відмовився від титулу WBO

Володар титул WBO у другій середній вазі Хамза Шіраз (24-0-1, 19 KO) звільнив чемпіонський пояс.

Про це йдеться в заяві організації.

Це сталось лише за декілька днів після перемоги Queensberry на промоутерських торгах по захисту титулу Шіраза у поєдинку з Жанібеком Алімханули. Причини такого рішення невідомі.

"Всесвітня боксерська організація (WBO) підтверджує, що компанія Queensberry Promotions офіційно повідомила організацію про те, що Хамза Шіраз, розглянувши умови, визначені в результаті процедури торгів щодо його обов'язкового чемпіонського поєдинку проти офіційного обов'язкового претендента Жанібека Алімханули, вирішив не проводити цей поєдинок і добровільно відмовився від титулу чемпіона світу WBO у другій середній вазі", – йдеться в повідомленні.

Рішення щодо титулу буде ухвалено у понеділок, 21 вересня.

Шіраз виходив у ринг у липні цього року, коли здолав Цахенхубера.