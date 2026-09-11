WBO призначила промоутерські торги на бій Шіраза з Жанібека

Світова боксерська організація (WBO) ухвалила рішення призначити промоутерські торги на обов'язковий захист титулу чемпіона у другій середній вазі Хамзи Шіраза (24-0-1, 19 KO) з ексчемпіоном в середній вазі Жанібеком Алімханули (16-0, 11 КО).

Про це повідомив президент WBO Густаво Олівері.

"WBO отримала офіційне підтвердження від Queensberry Promotions та Top Rank про те, що сторонам не вдалося досягти домовленості у встановлений період переговорів. WBO проведе промоутерські торги. Їх заплановано на середу, 16 вересня в головному офісі WBO в Сан-Хуані, Пуерто-Рико", – сказав Олівері.

Шіраз виходив у ринг у липні цього року, коли здолав Цахенхубера. Алімханули свій крайній поєдинок провів у квітні минулого року, впевнено перемігши Анауеля Нгаміссенгуе.

Нагадаємо, у лютому Жанібека відсторонили на 1 рік за позитивний допінг-тест, який виявив у його організмі мельдоній. Попри це казах залишиться володарем титулу і буде зобов'язаний провести обов'язковий захист після завершення терміну дискваліфікації без права на проміжні бої.