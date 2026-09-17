Queensberry виграла промоутерські торги за бій Шіраза з Жанібека

Промоутерська компанія Френка Воррена Queensberry перебила ставку Top Rank, отримавши право на організацію поєдинку чемпіона у другій середній вазі Хамзи Шіраза (24-0-1, 19 KO) з ексчемпіоном в середній вазі Жанібеком Алімханули (16-0, 11 КО).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Ставка Queensberry склала 1 001 809 доларів і перевищила пропозицію Top Rank у 820 тисяч.

Орієнтовними датами проведення мегафайту наразі є 28 листопада або 5 грудня. Серед можливих локацій розглядають арени у Лондоні, Бірмінгемі або Нью-Йорку.

Шіраз виходив у ринг у липні цього року, коли здолав Цахенхубера. Алімханули свій крайній поєдинок провів у квітні минулого року, впевнено перемігши Анауеля Нгаміссенгуе.

Нагадаємо, у лютому Жанібека відсторонили на 1 рік за позитивний допінг-тест, який виявив у його організмі мельдоній. Попри це казах залишиться володарем титулу і буде зобов'язаний провести обов'язковий захист після завершення терміну дискваліфікації без права на проміжні бої.