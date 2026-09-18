Netflix випустить документальний серіал про Тайсона

Стрімінгова платформа Netflix анонсувала вихід документального серіалу про легенду світового боксу Майка Тайсона.

The “Baddest Man on the Planet” is ready to tell his story.



Mike Tyson shares it all in TYSON, a new four-part documentary series premiering October 13. pic.twitter.com/EAvvfemnTb — Netflix (@netflix) September 17, 2026

Прем'єра серіалу про 60-річного американця запланована на 13 жовтня поточного року. Проєкт складатиметься з чотирьох епізодів. У них сам Тайсон поділиться спогадами про власне життя та кар'єру.

Тайсон вважається одним із найкращих боксерів у історії суперважкої ваги. В 1987 – 1990 роках американець був абсолютним чемпіоном світу. В 2011 році його включили в Міжнародний зал боксерської слави.

Нагадаємо, цієї осені Netflix також планує випустити документальний фільм про легенду Формули-1 Міхаеля Шумахера та про його перший чемпіонський сезон 1994 року. Прем'єра цього фільму запланована на 2 жовтня.