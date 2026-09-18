Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Netflix випустить документальний серіал про Тайсона

Олег Дідух — 18 вересня 2026, 13:43
Netflix випустить документальний серіал про Тайсона
Майк Тайсон
Getty Images

Стрімінгова платформа Netflix анонсувала вихід документального серіалу про легенду світового боксу Майка Тайсона.

Прем'єра серіалу про 60-річного американця запланована на 13 жовтня поточного року. Проєкт складатиметься з чотирьох епізодів. У них сам Тайсон поділиться спогадами про власне життя та кар'єру.

Тайсон вважається одним із найкращих боксерів у історії суперважкої ваги. В 1987 – 1990 роках американець був абсолютним чемпіоном світу. В 2011 році його включили в Міжнародний зал боксерської слави.

Нагадаємо, цієї осені Netflix також планує випустити документальний фільм про легенду Формули-1 Міхаеля Шумахера та про його перший чемпіонський сезон 1994 року. Прем'єра цього фільму запланована на 2 жовтня.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

Від фіаско з аматором до рекордного чека за 89 секунд: як "Залізний Майк" повернувся на ринг після в'язниці
Несподіваний вибір: Тайсон зізнався, на кого б поставив у бою Усик – Бенавідес
Чемпіон світу назвав єдиного боксера, який завдав би поразки Усику
Ангели і демони Майка Тайсона
Нам потрібні ці гроші: легендарний Тайсон звернувся до Усика відносно його наступного бою

Останні новини