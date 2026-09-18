Netflix випустить документальний серіал про Тайсона
Майк Тайсон
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Стрімінгова платформа Netflix анонсувала вихід документального серіалу про легенду світового боксу Майка Тайсона.
Прем'єра серіалу про 60-річного американця запланована на 13 жовтня поточного року. Проєкт складатиметься з чотирьох епізодів. У них сам Тайсон поділиться спогадами про власне життя та кар'єру.
Тайсон вважається одним із найкращих боксерів у історії суперважкої ваги. В 1987 – 1990 роках американець був абсолютним чемпіоном світу. В 2011 році його включили в Міжнародний зал боксерської слави.
Нагадаємо, цієї осені Netflix також планує випустити документальний фільм про легенду Формули-1 Міхаеля Шумахера та про його перший чемпіонський сезон 1994 року. Прем'єра цього фільму запланована на 2 жовтня.