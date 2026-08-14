WBO зобовʼязала Шіраза провести захист титулу проти Жанібека

Світова боксерська організація (WBO) ухвалила рішення щодо обов'язкового захисту для чемпіона у другій середній вазі Хамзи Шіраза (24-0-1, 19 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Його наступним суперником стане колишній володар титулу Жанібек Алімханули (16-0, 11 КО), який замінив у статусі обов'язкового претендента Джейкоба Банка.

Команди боксерів отримали 20 днів для узгодження всіх деталей та умов проведення поєдинку. Якщо промоутерам не вдасться дійти згоди у визначений термін, організація оголосить промоутерські торги.

Шіраз виходив у ринг у липні цього року, коли здолав Цахенхубера. Алімханули свій крайній поєдинок провів у квітні минулого року, впевнено перемігши Анауеля Нгаміссенгуе.

Нагадаємо, у лютому Жанібека відсторонили на 1 рік за позитивний допінг-тест, який виявив у його організмі мельдоній. Попри це казах залишиться володарем титулу і буде зобов'язаний провести обов'язковий захист після завершення терміну дискваліфікації без права на проміжні бої.