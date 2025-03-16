Берланга брутально нокаутував у першому раунді Гонсалеса-Ортіса
Колишній претендент на чемпіонський титул у напівсередній вазі (до 76,2 кг) Едгар Берланга (23-1, 18 КО) провів бій проти Джонатана Гонсалеса-Ортіса (20-1-1, 16 КО).
Подія проходила в Орландо (штат Флорида, США). Бій між двома американцями завершився перемогою фаворита нокаутом у першому раунді.
Едгар захопив центр рингу, але опонент старався відповідати. Ближче до кінця раунду Берланга потужно влучив з лівої, відправивши Джонатана на канвас.
Гонсалес-Ортіс підвівся, але через кілька секунд знову був у нокдауні. Було видно, що боксер вже не в найкращому функціональному стані, але рефері дозволив продовжити бій. Втім, після першого точного удару від Едгара поєдинок було таки зупинено.
Нагадаємо, свій останній поєдинок Берланга провів проти Сауля Альвареса, Бій пройшов усю дистанцію у 12 раундів, та завершився одноголосним рішенням суддів на користь Канело.