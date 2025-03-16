Берланга брутально нокаутував у першому раунді Гонсалеса-Ортіса

Колишній претендент на чемпіонський титул у напівсередній вазі (до 76,2 кг) Едгар Берланга (23-1, 18 КО) провів бій проти Джонатана Гонсалеса-Ортіса (20-1-1, 16 КО).

Подія проходила в Орландо (штат Флорида, США). Бій між двома американцями завершився перемогою фаворита нокаутом у першому раунді.

Едгар захопив центр рингу, але опонент старався відповідати. Ближче до кінця раунду Берланга потужно влучив з лівої, відправивши Джонатана на канвас.

Гонсалес-Ортіс підвівся, але через кілька секунд знову був у нокдауні. Було видно, що боксер вже не в найкращому функціональному стані, але рефері дозволив продовжити бій. Втім, після першого точного удару від Едгара поєдинок було таки зупинено.

Edgar Berlanga gets the stoppage 💫 is he back to his old ways ? #Hectecboxing pic.twitter.com/eBN9zk6Kph — 𝐇𝐄𝐂𝐓𝐄𝐂 𝐁𝐎𝐗𝐈𝐍𝐆 💫 (@HECCTECC) March 16, 2025

Нагадаємо, свій останній поєдинок Берланга провів проти Сауля Альвареса, Бій пройшов усю дистанцію у 12 раундів, та завершився одноголосним рішенням суддів на користь Канело.