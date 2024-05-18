Шелестюк: Наваррете буде фаворитом у поєдинку з Берінчиком

Бронзовий призер Олімпіади у Лондоні Тарас Шелестюк вважає, що мексиканець Еммануель Наваррете (38-1-1, 31 КО) буде мати невелику перевагу над українцем Денисом Берінчиком (18-0, 9 КО).

Цитує боксера Укрінформ.

"Як на мене, Наваррете буде фаворитом у цьому поєдинку, тому що в нього більше досвіду чемпіонських виступів. Ще одна перевага — він боксуватиме на своїй території. Йому не треба буде скидати вагу, оскільки боксує він на категорію вище, тож точно буде в гарній формі.

Я буду вболівати за Дениса. Це буде важкий бій, але я вірю в його перемогу", — сказав Шелестюк.