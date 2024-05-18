Шелестюк: Наваррете буде фаворитом у поєдинку з Берінчиком
Бронзовий призер Олімпіади у Лондоні Тарас Шелестюк вважає, що мексиканець Еммануель Наваррете (38-1-1, 31 КО) буде мати невелику перевагу над українцем Денисом Берінчиком (18-0, 9 КО).
Цитує боксера Укрінформ.
"Як на мене, Наваррете буде фаворитом у цьому поєдинку, тому що в нього більше досвіду чемпіонських виступів. Ще одна перевага — він боксуватиме на своїй території. Йому не треба буде скидати вагу, оскільки боксує він на категорію вище, тож точно буде в гарній формі.
Я буду вболівати за Дениса. Це буде важкий бій, але я вірю в його перемогу", — сказав Шелестюк.
Поєдинок між українцем та мексиканцем відбудеться у ніч з 18 на 19 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Орієнтовний початок бою — о 4:00 за київським часом.
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Напередодні боксери провели традиційну церемонію зважування та фінальну битву поглядів.