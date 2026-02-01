Це мистецтво боксу: Шакур – про перемогу над Лопесом
Чемпіон WBO та The Ring у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) прокоментував свою перемогу над ексчемпіоном світу Теофімо Лопесом (22-2, 13 КО).
Цитує боксера The Ring.
"Я зробив те, що мав зробити. Це мистецтво боксу. Бити, не отримувати ударів і розбирати хлопців на частини. Я можу перемогти будь-кого. Все, що мені потрібно зробити, це зосередитися на цьому. Я ж казав вам, що я найкращий боєць на планеті, і я дотримався цього.
Я спостерігав за ним і знав, що мій джеб його вб'є. Я всім сказав перед боєм: "Після цього бою всі скажуть, що у мене найкращий джеб у боксі". Я побачив, у чому він слабкий, і скористався цим", – сказав Стівенсон.
Нагадаємо, Шакур здобув перемогу одноголосним рішенням суддів (тричі по 119:109), вигравши 11 з 12 раундів. Він відібрав у Лопеса титули WBO та The Ring у першій напівсередній вазі та став чемпіоном у четвертому для себе дивізіоні.
Напередодні Кішон Девіс за 13 секунд до кінця 12 раунду нокаутував Джермейна Ортіса, а Міллер здобув важку перемогу проти нігерійця Кінгслі Ібе.