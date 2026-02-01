Це мистецтво боксу: Шакур – про перемогу над Лопесом

Чемпіон WBO та The Ring у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) прокоментував свою перемогу над ексчемпіоном світу Теофімо Лопесом (22-2, 13 КО).

Цитує боксера The Ring.

"Я зробив те, що мав зробити. Це мистецтво боксу. Бити, не отримувати ударів і розбирати хлопців на частини. Я можу перемогти будь-кого. Все, що мені потрібно зробити, це зосередитися на цьому. Я ж казав вам, що я найкращий боєць на планеті, і я дотримався цього.

Я спостерігав за ним і знав, що мій джеб його вб'є. Я всім сказав перед боєм: "Після цього бою всі скажуть, що у мене найкращий джеб у боксі". Я побачив, у чому він слабкий, і скористався цим", – сказав Стівенсон.