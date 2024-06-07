Шакур: Джервонта розбереться з Мартіном

Чемпіон WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) вважає, що володар титулу WBA Джервонта Девіс (29-0, 27 KO) здолає Френка Мартін (18-0, 12 KO).

Цитує боксера Boxing News 24.

"Танк" вийде і розбереться з ним. Я думаю, що він бився з кращими бійцями, ніж Френк. Чесно кажучи, я не намагаюся принизити Френка, тому що чув, як він сказав в інтерв’ю, що я його ненавиджу. Насправді це не так.

Мартін почав займатися боксом у 17 років. Добре, у 15, хай там як, він пізно почав. Отже, він повинен надолужити всі роки, які ми працювали.

Я не думаю, що він зможе побити Девіса", — сказав Стівенсон.