Богачук зробив сміливий прогноз на бій-реванш Усик — Ф'юрі

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 KO) вважає, що володар поясів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) нокаутує Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) у бою-реванші.

Про це український боксер сказав у коментарі Fight Hub TV.

"Я не знаю, як складеться цей бій. Я не впевнений, що цей поєдинок відбудеться. Я не був упевнений, що перший бій відбудеться. І зараз реванш... Мені здається, що Ф'юрі не зацікавлений у цьому поєдинку. Його цікавлять тільки гроші. Він знає, що другий бій теж програє. Він старий, у нього важке життя. Ви дивилися відео в інтернеті? Ф'юрі напився в барі, а тепер хоче реванш із найкращим боксером. Забудь, хлопче. Тобі потрібно старанно тренуватися, жити в залі, а потім прийняти реванш і перемогти. Ф'юрі п'є, відпочиває, але хоче повернутися і перемогти? Забудьте, це нерозумно.

Я думаю, що неможливо влаштувати цей бій, але якщо його організують, то, можливо, цього разу Усик переможе нокаутом. Я вважаю, що цього разу він нокаутує Ф'юрі", — сказав Богачук.