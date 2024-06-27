Чемпіоне, заверши свою роботу: Туркі відкрито підтримує Ф’юрі в реванші з Усиком

Міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх закликав Тайсона Ф’юрі перемогти Олександра Усика в реванші.

Туркі зробив це під час відеочату з "Циганським королем". Поруч із ним також сидів ексчемпіон світу Ентоні Джошуа.

"Чемпіоне, заверши свою роботу 21 грудня і подивися, хто на тебе чекає", — сказав Аль-аш Шейх.

Ентоні додав, що справді чекає на Ф’юрі, після чого боксери в жартівливій формі обговорювали майбутній поєдинок. Туркі також додав, що бій між ЕйДжеєм і Тайсоном відбудеться за будь-яких умов.

Cannot wait! It’s going to be a historical one🥊🔥❤️🚨 pic.twitter.com/IHg1OtVQ2j — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 26, 2024

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик звільнив титул IBF, після чого володарем поясу став Даніель Дюбуа. 21 вересня Джошуа вийде на ринг проти "Динаміта" і спробує стати триразовим чемпіоном світу.