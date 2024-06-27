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Чемпіоне, заверши свою роботу: Туркі відкрито підтримує Ф’юрі в реванші з Усиком

Игорь Чернявский — 27 червня, 13:18
Чемпіоне, заверши свою роботу: Туркі відкрито підтримує Ф’юрі в реванші з Усиком

Міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх закликав Тайсона Ф’юрі перемогти Олександра Усика в реванші.

Туркі зробив це під час відеочату з "Циганським королем". Поруч із ним також сидів ексчемпіон світу Ентоні Джошуа.

"Чемпіоне, заверши свою роботу 21 грудня і подивися, хто на тебе чекає", — сказав Аль-аш Шейх.

Ентоні додав, що справді чекає на Ф’юрі, після чого боксери в жартівливій формі обговорювали майбутній поєдинок. Туркі також додав, що бій між ЕйДжеєм і Тайсоном відбудеться за будь-яких умов.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик звільнив титул IBF, після чого володарем поясу став Даніель Дюбуа. 21 вересня Джошуа вийде на ринг проти "Динаміта" і спробує стати триразовим чемпіоном світу.

Бокс Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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