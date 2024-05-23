Богачук — про поведінку Ф’юрі: Це було шоу, Тайсон до бою один, після — інший

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) вважає, що поведінка Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) перед боєм проти Олександра Усика (22-0, 14 КО) була звичайним шоу.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

— Як вам поведінка Тайсона? Він до бою себе зухвало поводив, ми це з вами обговорювали, а після був дуже спокійним. Це було шоу?

— Як показує практика, так, це було шоу. Бачите, після бою він був нормальним, адекватним. Я чув такі чутки, що він навіть пожертвував для України мільйон фунтів, сподіваюся, що це правда. Але це все шоу, я не вперше бачу, як він веде себе до бою та після. Мені більше не сподобалася поведінка його батька, а Ф’юрі він такий є. До бою один, після — інший, Усика взагалі розцілував. Я цього очікував, бо він грає на публіку, розкручує для фанатів таку поведінку.

— Реваншу бути чи Ф’юрі може втекти?

— Я думаю, що бути. Це вигідний реванш, він багато кому цікавий і на цьому можна заробити чимало грошей. Я думаю, що араби зроблять все для того, щоб другий бій відбувся — запропонують хлопцям хороші гроші, зберуть публіку. Цей бій цікавий людям, думаю, він відбудеться.

Зазначимо, що реванш між українцем та британцем може відбутися вже в жовтні цього року. Президент IBF заявив, що очолювана ним федерація готова зробити виняток заради цього бою.

Нагадаємо, Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.