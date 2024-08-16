Богачук: Я задоволений поєдинком проти Ортіса, будемо добиватися реваншу

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23КО) прокоментував результат бою проти Вірджіла Ортіса (22-0, 21 КО). Судді визнали переможцем американського бійця.

Слова Богачука цитує LuckyPunch.net.

"Я задоволений боєм з Ортісом. Вважаю, що провів його класно, хто б що не казав. Найважчим з боку Ортіса для мене було те, що він постійно ліз головою вперед, а також намагався мене штовхати.

Коли оголошували результат, я відчував, що виграв поєдинок. Вже після оголошення мене у залі підтримало багато людей. Це були ті люди, які розуміються на боксі і розуміли, що трапилось.

В контракті на бій з Ортісом пункту про реванш не було але, скоріше за все, ми будемо його добиватись. Мій промоутер Том Леффлер постійно повторює, що я виграв цей бій. Він та моя команда впевнені в моїй перемозі", – сказав Богачук.