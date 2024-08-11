Тренер Ортіса: Ми можемо розглянути реванш з Богачуком

Роберт Гарсія, тренер тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі Вірджіла Ортіса (22-0, 21 KO), заявив, що команда американця не проти розглянути варіант знову вийти в ринг з Сергієм Богачуком (24-2, 23 KO).

Про це він заявив на пресконференції після бою.

"Ми можемо розглянути реванш. Це був чудовий і дуже близький бій. Якщо надійде пропозиція, а Кроуфорд буде недоступним, то чому б не провести реванш. Сергій заслуговує на реванш. Він теж рвав свою дупу, вийшов і здивував світ. Мало хто очікував, що він дасть такий бій. Тому, звичайно, заслуговує на реванш", — сказав Гарсія.

Нагадаємо, Ортіс у поєдинку з Богачуком двічі побував у нокдауні, але більшість суддів назвали саме американця переможцем бою.