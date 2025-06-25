У переліку є українець: Кроуфорд назвав минулих суперників, яких вважає "елітними"

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд відповів Канело на тезу, що він не бився за свою кар'єру з "елітними" боксерами.

Спортсмени поспілкувались у подкасті The Ring.

Одразу після слів мексиканського абсолюта, Кроуфорд запитав, чи не є Віктор Постол елітним боксером.

Canelo Alvarez questions Terence Crawford’s resume 😳



The G.O.A.T.S Podcast: Ft Canelo Alvarez, Terence Crawford, Tom Brady, Shaquille O’Neal & Dana White is live NOW on The Ring’s YouTube channel 📺 #CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/AlyzZj9JWI — Ring Magazine (@ringmagazine) June 23, 2025

Альварес вирішив перепитати Теренса хто це такий. На думку американця, українець був чудовим спортсменом, але не "розкрученим".

Також до цього переліку потрапив Рікі Бернс, який був чемпіоном світу за версіями WBA та WBO у трьох вагових категоріях.

Постол був чемпіоном WBC з 2015 по 2016 рік, втративши свій пояс саме у поєдинку з Кроуфордом. Той бій завершився перемогою Теренса одноголосним рішенням суддів.

Бій Кроуфорд – Канело відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Раніше боксери провели битву поглядів, яка завершилася штовханиною.