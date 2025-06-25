У переліку є українець: Кроуфорд назвав минулих суперників, яких вважає "елітними"
Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд відповів Канело на тезу, що він не бився за свою кар'єру з "елітними" боксерами.
Спортсмени поспілкувались у подкасті The Ring.
Одразу після слів мексиканського абсолюта, Кроуфорд запитав, чи не є Віктор Постол елітним боксером.
Альварес вирішив перепитати Теренса хто це такий. На думку американця, українець був чудовим спортсменом, але не "розкрученим".
Також до цього переліку потрапив Рікі Бернс, який був чемпіоном світу за версіями WBA та WBO у трьох вагових категоріях.
Постол був чемпіоном WBC з 2015 по 2016 рік, втративши свій пояс саме у поєдинку з Кроуфордом. Той бій завершився перемогою Теренса одноголосним рішенням суддів.
Бій Кроуфорд – Канело відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.
Раніше боксери провели битву поглядів, яка завершилася штовханиною.