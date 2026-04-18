Чухаджян: Бій проти Донована – найважливіший у моїй кар'єрі боксера

Уже у травні український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян проведе бій-елімінат проти представника Ірландії Педді Донована.

Майже за місяць до поєдинку (15 травня) ми розпитали в українця про підготовку до бою, суперника та спаренг-партнерів.

– Нарешті оголосили про твій поєдинок проти ірландця. Це буде бій за статус обовʼязкового претендента на пояс IBF. Багато хто вже називає це одним із найбільших випробувань у твоїй карʼєрі, а що цей бій означає для тебе?

– Зараз це найважливіший бій у моїй карʼєрі, чи буде він найскладнішим? Це покаже ринг. Це ще одна сходинка на шляху до моєї мрії. Зараз головне – це статус поєдинку, і хто вийде з нього переможцем.

– В одному з останніх поєдинків Донована дискваліфікували за удар нижче пояса, чи готуєтесь ви з тренером до "брудного" бою?

– Ми передивляємось його поєдинки і взяли це до уваги.

– Виділи його найсильніші та найслабші сторони?

– У нього хороша антропометрія, хороша школа боксу. А слабкі сторони казати не буду, використаємо це все на ринзі.

– Тобі допомагають готуватись до бою наші проспекти – Данило Лозан і Арсеній Резніченко. Розкажи як проходить підготовка, і як тобі працювати разом із цими хлопцями?

– Підготовка проходить в Ризі, все йде за планом. Працювати з Данилом І Арсенієм непросто, вони повністю віддаються у спарингах, і я дуже вдячний їм за допомогу у підготовці.

– Чого чекати від Карена Чухаджяна 15 травня?

– Перемоги, я віддам всього себе у ринзі!